Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) 1994-1996 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen, Bursa Barosu üyelerinden Mudanyalı Yeminli Mali Müşavir ve Avukat İsmail Hakkı Sezgin hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Bursa ve Türkiye'de ekonomi alanında önemli çalışmalar yapan Yeminli Mali Müşavir ve Avukat İsmail Hakkı Sezgin 87 yaşında yaşamını yitirdi.

1994-1996 döneminde Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını da yaptı. Sezgin, BUSİAD tarihine Kurucu Başkan Doğan Ersöz’den sonra bu göreve gelen 2. İsim olarak geçti.Sezgin BUSİAD Denetleme Kurulu Üyesi Denizhan Sezgin'in de babasıydı.

İsmail Hakkı Sezgin, ilk ve orta öğrenimini Mudanya'da tamamladıktan sonra lise eğitimi için 1951 yılında Bursa Erkek Lisesi'ne girdi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okurken aynı zamanda muhasebecilik yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Endüstrisi Bölümü'ne kaydoldu.1964 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı imtihanını kazanarak hesap uzmanlığı görevine başladı.

SANAYİCİLERE YATIRIM TEŞVİKLERİNDE ÖNCÜ OLDU

1975-1976 yıllarında, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in talimatıyla İngiltere, Belçika ve Almanya'ya, KDV sisteminin Türkiye'ye uyarlanması konusunda çalışmalar yapmak üzere gönderilen 10 kişilik ekibin içinde yer aldı. İngiltere'de KDV üzerine ihtisas yaptı. Gönderdiği rapor, Turgut Özal döneminde Türkiye'de KDV uygulamasına geçişte değerlendirildi. Hesap Uzmanları Kurulu'ndayken 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1980 yılında ise Baş Hesap Uzmanı olarak Kurul'dan ayrıldı ve Bursa'da yeminli mali müşavirlik ile avukatlığa başladı. Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO dahil pek çok kurum-kuruluş ile kentin önde gelen sanayici-iş adamlarının hem danışmanlığını hem de avukatlığını yaptı.

Bursa'ya geldiği ilk zamanlarda kentte tüm şirketler "kolektif" idi, bunların önemli bir kısmını "anonim şirket"e çevirdi. Bu arada şirketlerin KDV ile entegrasyonunu sağladı. Sanayicilere, yatırım teşviklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda katkı sağladı.

Bursa Rehberler Odası Başkanı ve BUSİAD Denetleme Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizhan Sezgin'in de babası olan İsmail Hakkı Sezgin, Bursa Barosu avukatlarından Metin Sezgin'in de ağabeyi, Hatice Özlem Sezgin'in amcası, Kaya Sezgin'in de dedesi idi.

Sezgin'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Organize Sanayi Camiisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Mudanya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.