Eğitim öğretime verilen ara tatilde Bursa'nın Mudanya ilçesinde de çocuklar, anneleriyle birlikte el ele vererek, yeteneklerini keşfetti.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin Yeni Mahalle'deki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde düzenlenen "Annemle El Ele" atölyelerinde çocuklar, anneleriyle birlikte yaratıcılıklarını konuşturdu.

Ara tatil etkinliklerinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadı.

"Annemle El Ele" atölyelerinde step ve aerobik ile başlayan etkinlikler, Roma'da moda, keçe atölyesinde makrome anahtarlık ile devam ederken, küçük nümismatlar, taş boyama ve mandala kitap ayracı etkinliği ile sona erdi.