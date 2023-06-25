Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz askerlerinin Bursa'nın Mudanya ilçesini işgali sırasında ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş, şehadetinin 103. yılında törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya’da İskele Meydanı’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nın önünde düzenlenen şehit Şükrü Çavuş’u anma törenine; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İstiklal Savaşı kahramanlarını layık olduğu şekilde anmak, yaşatmak ve geleceğe taşımanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kaymakam Terzi, yayımladığı mesajında ise, Mudanya’nın bağımsızlığına giden yolda 25 Haziran 1920 tarihinde ilk kurşunu atan kahraman şehit Şükrü Çavuş ve silah arkadaşlarına, vatan uğruna can vermiş şehitlere, ahrete irtihal eden tüm gazilere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Şehitler adına okunan dua sonrasında katılımcılar Şehitlik Anıtı’na karanfil bıraktı. Hal Camii’nde ise şehitler anısına mevlid ve lokma ikramında bulunuldu.