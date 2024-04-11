Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde uygulamaya konulan Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesi'nde 134 üreticiye 2 bin 350 dekar alanda uygulanmak üzere 940 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen işlenmeyen veya işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin arttırılmasına yönelik yatırım projeleri Bursa genelinde uygulanıyor.

Bursa'da toplamda 615 üreticiye dağıtılması planlanan 3,6 ton ayçiçeği tohumundan 940 kilogramı Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Yörükyenicesi'nde 134 üreticiye dağıtımı sağlandı.

Bu kapsamda yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen, alternatif alanlarda yetiştirebilir olması ve buğdaygillerle münavebeye girebilmesinin yanı sıra önemli ekonomik değere de sahip olan ayçiçeği tohumu törenlere üreticilere dağıtıldı.

Mudanya'da gerçekleşen Ayçiçek dağıtım programına katılan Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast 150 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ile üreticiler katıldı.

Özellikle kullanılmayan atıl tarım arazilerini tarıma kazandırılmasıyla birlikte bitkisel üretim miktarını artırmanın hedefleri olduğunu belirten kurum yöneticileri, Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının bir kısmını karşılamak adına Mudanya'da ayçiçeği tohumu dağıtıldığını söyledi. Bursa'nın Türkiye ortalamasının daha üzerinde bir verimi olduğunu kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tohumların üreticilere hayırlı olmasını diledi.