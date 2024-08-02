Bursa'nın Mudanya ilçesinde önceki belediye yönetimi tarafından 5 yıldır çeşitli bahanelerle çektirilen çile sona erdi. Demirhane mevkii dolgu alanında bulunan kapalı pazar yeri, 5 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ekim ayından itibaren de Pazar günleri kurulan Giyim Pazarı'nın da burada müjdeledi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazar yeri, düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Açılış törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcıları Volkan Keçici ve Baran Güneş ile birlikte meclis üyeleri, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Mudanyalılar katılım sağladı.

3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yerinde, cuma günleri sebze - meyve pazarı kurulurken, Ekim ayından itibaren ise giyim pazarı da kurulacak.

“KAYBEDİLEN DEĞERLERİ YENİDEN KAZANDIRIYORUZ”

Pazar yerinin kullanılamıyor olmasının halkın ve esnafın büyük bir sorunu olduğunu dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu soruna kayıtsız kalmadıklarını ve mevzuata bağlı bir engel yoksa açarız diye söz verdiklerini anımsatarak, "Bugün de verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Mudanya’nın daha önceden sahip olduğu ve kaybedilen değerleri yeniden Mudanya’ya kazandırdıklarının da altını çizen Dalgıç, “Mudanya’da çok önemli değerler var. Mudanya’da her seviyede her noktada müthiş bir uzlaşı var. Bizler de bu uzlaşının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dayanışma ve ortak akıl ile bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Öğretmenevi, Emeklievi gibi değerlerimizi de önümüzdeki süreçte Mudanya’ya kazandıracağız. Mudanya hepimizin, Mudanya’yı hep birlikte paylaşmalı ve yönetmeliyiz” diye konuştu.

“BU İŞLERİ ENGELLEMEK İSTEYENLER OLACAKTIR”

Başka yerde olmayan ve daha önce yapılmayan bir metotla bu işleri yaptıklarını söyleyen Dalgıç, “Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarını çözmek için protokol imzaladık. Birbirimize destek olacak ve bu işleri sürdürülebilir kılacağız. Bu yaptığımız işi engellemeye çalışanlar çıkacaktır. Bugünden sonra bununla ilgili gayretleri olacaktır. Hep birlikte bunun karşısında duracağız” dedi. Pazar yerinin açılmasında emek veren tüm meclis üyeleri ile esnaf odası, kooperatif başkan ve temsilcilerine teşekkür eden Dalgıç, “Bu işi hep birlikte yaptık. Anlayışlı ve yapıcı bir şekilde bu konuyu çözdük. Mudanyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.