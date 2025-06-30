Mudanya Belediyesi sporcusu Gökhan Uzuntaş, Kapadokya Bisiklet Festivali’nde 51 km’lik MTB parkurunda birincilik kazanırken, 2025 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda iki kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi sporcusu Gökhan Uzuntaş, bisiklet sporunda üst üste başarılara imza attı.

Kısa bir süre önce Kapadokya Bisiklet Festivali’nde 51 kilometrelik zorlu MTB parkurunu 2 saat 27 dakika 38 saniyede tamamlayan Uzuntaş, erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak Mudanya’nın adını uluslararası arenada zirveye taşımıştı.

Isparta’da 25-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2025 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda iki kategoride Türkiye Şampiyonu olan Uzuntaş, Mudanya’yı bir kez daha gururlandırdı.

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Mudanya Belediyesi, sporcusunun; hem Kapadokya’daki uluslararası başarısını, hem de Türkiye Şampiyonası’ndaki çifte zaferini kutlayarak, katıldığı her yarışta Mudanya’yı başarıyla temsil eden Gökhan Uzuntaş’ı tebrik etti.

Kaynak: İGF