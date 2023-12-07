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Mudanya’nın kırsal Işıklı Mahallesi sakinleri, mahallede market olmaması dolayısıyla her ihtiyaçlarını merkezden karşılamak zorunda kaldıkları için Herkes Duysun mikrofonuna isyan etti.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi oldu. Mahallede oturan vatandaşlar ve esnaf, mahallede bir market bile olmadığına dikkat çekerek, tarımsal sulama probleminin de acil olarak çözülmesi gerektiğini ifade etti.

MARKET İHTİYAÇLARI İÇİN MUDANYA MERKEZE İNİYORLAR

İhtiyaçlarını gidermek için Mudanya merkeze inmek zorunda kaldıklarını söyleyen Işıklı Mahallesi esnafı, “Köyümüzden memnunuz fakat market problemi var. Bu köyde market yok. Market ihtiyaçlarımızı Mudanya’dan yapmak zorunda kalıyoruz. Ulaşım sorunu çözüleli yaklaşık bir yıl oluyor. Belediye ile alakalı temizlik problemimiz de var. Ben esnafım, çöp vergisi alınıyor ama dükkanımın önünü kendim süpürüyorum. Bunların dışında muhtarımızdan ve köy halkından memnunuz.” dedi.

TARIMSAL SULAMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR

Tarımsal sulama probleminin çözülebilmesi için su göleti yapılabilecek bir alan olduğuna dikkat çeken Işıklı Mahallesi halkı, “Tarımsal sulama sıkıntımız var. Sulamak için su göleti lazım. O gölet için uygun bir yerimiz var ama ilgilenen yok. Geçtiğimiz günlerde birkaç sondaj çalışması yapıldı, artık suyu depolayabilecekleri bir yer var. İnşallah 1 ay içerisinde hizmete sunulacak.” dedi.

MUHTAR ŞENGÜL: HALK BENİ SEÇERSE TARIMSAL SULAMA PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİM

İlaç mücadelesinde suyun öneminden bahseden Işıklıköy Mahallesi Muhtarı Tarık Şengül ise, muhtarlık görevinin ilk dönemi olduğunu anımsatarak, köyüne hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. İki yıllık pandemi döneminde bir şey yapamadıklarını kaydeden Şengül, "Devletimiz devamlı pandemi ile savaştı ve o dönemde hizmetlerden biraz geri kaldık. Bunların yanı sıra yollar açıldı ve çakıllandı. Köprüler oldu. Tarımsal sulama gelmek üzere. Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere taleplerimizi dikkate alan ve eyleme geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim altyapı sıkıntımız var. Bu dönem yetişmez ama ben yine adayım ve halk beni seçerse yeni dönemde bu eksikleri tamamlamak istiyorum. Bir sondaj istiyoruz. Tarımsal sulama istememizin nedeni şu: İlaç mücadelesinde su bulamıyorlar. Günlük çiçek dönemi olduğu zaman biz mücadele ediyoruz. 3 gün içinde o böcekleri göndermen lazım eğer, gönderemezsen güve oluyor ve insanlar çok mağdur oluyor. Su bulunması gerekiyor. Su olursa her şey çözülecek. Kalan arazi yollarının da çakıllanması gerekiyor. Bir de cemiyet yapabilmek adına alan tahsis edilsin istiyoruz. Bakkal talebim de var. Daha önce market açıldı fakat fiyatları Mudanya’ya uymadığı için kapandı. Zincir marketlerle görüşmeye gittim ama ciro tutmadığı için kabul edilmedi. Bir market açılırsa Çepni, Akköy ve Yörükali gibi köylere bağlanan yolumuz var. İnsan sirkülasyonu olur ve biz o ciroyu tuttururuz" diye konuştu.