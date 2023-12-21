Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 1359 denetimli halk aracı ve 327 belediye otobüsü ile 43 milyon 234 bin 207 yolcu taşıdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu ve çevreci modern otobüslerle il genelinde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Vatandaşların ulaşım hizmetinden kesintisiz ve daha geniş bir ağda yararlanması için çalışan ekipler hizmetlerini sürdürüyor.

Muğla il genelinde 1359 denetimli halk aracı ve 327 belediye otobüsü ile ulaşım hizmetini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2014 yılından bu yana306 milyon 98 bin 723 yolcu taşıdı. Bu yolculardan 40 milyon 618 bin 684 kişi "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı.

2023 yılında ise 43 milyon 234 bin 207 yolcu ulaşım hizmetinden yararlanırken bu yolculardan 5 milyon 607 bin 382’siücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı.

Ücretsiz taşınan yolcular için Bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine ödeme yapılırken bu ödeme denetimli halk araçlarının hesaplarına yatırılıyor.