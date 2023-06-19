Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramında oluşacak deniz trafiğinde kirliliğin önüne geçmek atık alım tekneleriyle hizmetlerini yoğunlaştırdı.MUĞLA (İGFA) - Denizlerin korunması ve kirliğin meydana gelmemesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi rutin olarak sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramında oluşacak deniz trafiğinin çevre kirliliğine sebep olmaması için 7 atık alım teknesi ile hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediyor. Denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile hizmet veriyor. Yaz mevsiminin ve bayram tatilinin yoğun geçeceği, deniz trafiğinin fazla olacağı Muğla kıyılarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında teknelerden katı atık alımlarını aralıksız sürdürüyor.

DENİZLERDEN BUGÜNE KADAR 16 MİLYON KG. ATIK TOPLANDI

7 atık alım teknesi ile hizmet veren, Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık topladı.