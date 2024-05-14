Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla Akyaka’da Uçurtma Şenliği düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka’da Engelliler Haftası kapsamında çok özel bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Kısa Mola merkezi üyelerinin yer aldığı 365 engelli birey ve aileleri katıldı.

Bu tür etkinlikler çocuklar ve aileleremotivasyon sağlayarak güç verdiğine vurgu yapan Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği gelenekselleşen şenlikte çocukların çok keyifli bir gün geçirdiğini söyledi. Çakıroğlu, bu tür organizasyonlar kendilerini motive ettiğini, enerji ve güç verdiğini söyledi.

Toplumun tüm katmanlarının belediye hizmetlerden eşit yararlanması gerektiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras ise, toplumdaki tüm dezavantajlı grupların eşit olması, eşit hizmet alması ve belediyenin bütün hizmetlerinden ortak yararlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

"Verdiğimiz ‘Kısa Mola’ hizmetinde, engelsiz plajlarda ve yaptığımız diğer hizmetlerde eşitlikçi bir toplum öngörüyoruz" diyen Başkan Aras, "Bizim eşitlikçi bir Muğla hedefimiz var. Toplumun bütün katmanları bu hizmetlerden eşit yararlanmalı. Örneğin ulaşımda dezavantajlı bir vatandaşımız kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan istediği yere gidebilmeli. Araca binebilmeli. Bankadan para çekebilmeli. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü hizmeti alabilmeli. Engelliler haftası dolayısıyla Akyaka’da güzel bir etkinlik düzenlendi. Engelli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Güldük eğlendik, sohbet ettik. Onların dertlerini dinledik” diye konuştu.