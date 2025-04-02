Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Dereköy ile Peksimet Mahalleleri arasında başlattığı 28 milyon 230 bin TL’lik yol yapım çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için önemli bir projeyi daha tamamladı. Turizmin gözbebeği Bodrum’da Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında 28 milyon 230 bin TL’lik yatırımla başlatılan yol yapım çalışmaları sona erdi.

Muğla genelinde hayata geçirdiği projelerle modern ve yaşanabilir bir kent yaratma vizyonunu sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında 3 bin 870 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.Ekipler ayrıca yağmursuyu için 5 noktada büz geçişleri yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ardından Dereköy ve Peksimet Mahalleleri'nde kaldırım çalışmalarına devam edecek.

Dereköy’de yaşayan Nebi Hut, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun, her ihtiyacımızı karşılıyor. Yeni yolumuz çok güzel oldu, daha güvenli hale geldi. Başkanımız Ahmet Aras’a yolumuza yenilediği için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Dereköy Mahallesi sakinlerinden Ethem Koparan, “Yeni yapılan yolumuzdan gayet memnunuz. Ekipler yolumuzu yetiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Yolu Ramazan Bayramı’na yetiştirdiler.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cemal Dumanoğlu, “Bodrum ilçemizin Dereköy ve Peksimet Mahalleleri arasında 28 milyon 230 bin TL’lik maliyet ile başladığımız yol yapım çalışmamızı tamamladık. Çalışmalar kapsamında yağmursuyu için 5 noktada büz geçişleri yaptık. 3 bin 870 metre freze kazısı akabinde sıcak asfalt serimini tamamladık. Yine aynı işimiz kapsamında Dereköy ve Peksimet Mahallelerimizde kaldırım çalışmalarımıza devam edeceğiz.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla’mıza modern ve güvenli yollar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin her köşesinde daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bodrum’un önemli güzergâhlarından biri olan Dereköy-Peksimet yolunu da bu anlayışla yenileyerekvatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yolun alt ve üstyapısını da güçlendirerek uzun yıllar güvenle kullanılmasını sağladık. Muğla’ya yapılan hizmet dünyaya yapılan hizmettir anlayışıyla ve kentimizin turizm potansiyelini artıran, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.