Muğla Bodrum'un 40 yıllık altyapı sorununun çözümü için öncülük eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önemli projelerinden olan kapsamlı Dere Sokak çalışması tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağışın yoğun olduğu dönemlerde istenmeyen görüntülerin yaşandığı Umurça ve Kumbahçe Mahallesi sınırında kalan Dere Sokak’ta, su taşkınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, alt yapı ve menfez çalışmalarının 1. etabını tamamladı.

Yaz sezonunun ve yoğunluğun başlayacak olması sebebiyle 2. etap çalışmaları ise ekim ayında devam edecek.

Belediye Fen İşleri ekiplerinin 400 metre uzunluğunda menfez hattı döşediği alanda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri kullanma suyu hattını yeniledi. İnternet hizmet sağlayıcısı Telekom ve Süperonline hatlarının yenilendiği Dere Sokak’ta AYDEM ekipleri ise elektrik hatlarını yer altına alırken aydınlatma direklerini yeniliyor.

Belediye ekipleri, ilk etap çalışmalarında 400 metre yağmur suyu hattı menfez çalışmalarını baskı beton üst kaplama çalışmasıyla tamamladı.

Şehit Hüseyin Helvacıoğlu Caddesi üzerinden devam edecek ikinci etap çalışmaları, Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’ne bağlanacak.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, kapsamlı altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere projede emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.