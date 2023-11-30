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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından çocuk oyunu “Sihirli Gemi” cumartesi günleri Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenecekMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her cumartesi saat 14.00’te renkli karakterlerin yer aldığı çocuk oyunu Sihirli Gemi’yi tiyatro severlerle buluşturacak.

Dünyada ve özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye’de önemli bir konu olan deniz kirliliği sorununa odaklanan oyun renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor.

Oyunda, çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebepleri ve sonuçlarından bahsedilirken, dünyanın tüm canlılara ait olduğu ve çocuklara güzel bir gelecek armağan etmek için herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulanıyor. Ayrıca hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini anlatıyor.

Yönetmen Sertaç Aydın oyun ile ilgili Sihirli Gemi’nin sezon boyunca yıldız tozlarını serpmeye devam edeceğini söylerken “Sihir hayatınızdan hiç eksik olmasın. Yıldız tozları tüm çocukları sarsın” dedi.