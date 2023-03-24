Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da başlattığı dev altyapı yatırımlarını tamamlıyor. Bu kapsamda Bodrum Kanalizasyon yüzde 95, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 87, Gümbet Gümüşlük atıksu arıtma Tesisi kapasite artış projesi yüzde 79 tamamlanma oranına ulaştı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da başlatılan dev altyapı projeleri tamamlanma aşamasına geldi. Güncel kur ile 1 Milyar 326 Milyon TL’ye mal olan projeler ile Bodrum güçlü bir altyapıya ulaşacak.

Bodrum'daki kanalizasyon projesi kapsamında 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı.

Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi kapsamında yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı.

Bunun yanı sıra 2 bin 263 muayene Bacası ve 979 parsel bacası imalatı tamamlanırken 19 Terfi Merkezi yapının yüzde 76’lık kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Koyunbaba, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri ve Erdemil Mahallelerinde kanalizasyon şebeke imalatları devam ediyor. Bakanlık tarafından ihale edilen ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi yapılacak olan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin ise %61’i tamamlandı. 350 Milyon TL’lik proje kapsamında 5 bin 200 metre kanalizasyon şebeke ve 6 bin 800 metre basınçlı terfi hat çalışması yapıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan Bodrum’un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan atıksu arıtma tesisi yatırımları hızla ilerliyor. Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasitelerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten proje kapsamında ise çalışmaların yüzde 79’u tamamlandı. 226 Milyon 580 Bin TL’ye mal olan proje ile Gümbetatıksu arıtma tesisi 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi 4 kat büyütülecek ve MBR sistemiyle kaliteli bir arıtma yapılacağı kaydedildi.