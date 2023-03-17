Depremin 15.gününde Hatay’da enkaz altından sağ çıkarılan Boxer cinsi köpek yine Hatay depreminden sağ kurtulan öğretmen çift tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahiplenildi.MUĞLA (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından birçok hayat hikâyesi ortaya çıktı.

Hatay Defne’de öğretmenlik yapan Hasret Yılmaz Kahleoğlulları ve eşi depremden çocukları ile sağ kurtuldu. Sonrasında farklı şehirlerde bulunan aile son olarak Muğla’ya geldi. Sosyal medya aracılığı ile öğretmen arkadaşlarının enkaz altından bir köpeği sağ çıkardığını görünce herkesi etiketleyerek paylaşım yapan Hasret Yılmaz Kahleoğulları’na Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaştı ve yaralı köpeği Muğla’ya getirdi. Tüm bakımları, tedavisi yapılan Köfte ismi verilen boxer cinsi köpek tamamen iyileşince Hasret Yılmaz Kahleoğulları’na teslim edildi.

Hasret Yılmaz Kahleoğulları; “Hiç tanımadığımız bir şehirde hep güzel insanlarla karşılaştık”

Köfteyi teslim almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne gelen Hasret Yılmaz Kahleoğulları duygularını şöyle ifade etti; “6 Şubat depreminden sonra 3 şehir değiştirerek Muğla’ya ulaştık. Muğla’da daha önce hiç tanımadığımız yönetmen Yüksel Aksu’nun evinde kaldık. Sağ olsun bize evini açtı. Ailesi, komşuları bizlere sahip çıktı. İki çocuğumuz var onları okula yazdırdık. Eşim deprem bölgesinde kalarak yardım faaliyetlerine katıldı ve 10 gün sonra bize katıldı. Bir süredir kiralık ev bakıyorduk ve bulduk. Bu şehirde hiç kimseyi tanımıyorduk ama müthiş bir dayanışma gördük. Belediyeden, yöre halkına, meslektaşlarımızdan komşularımıza herkes bizlere yardımcı oldu. Tuttuğumuz evin eşyası yoktu, herkes her gün bir eşya getirdi ve evimizin eşyalarını tamamladık. Haberlerde duyuyoruz fırsatçıları ama biz hep iyi insanlarla karşılaştık. Muğla’ya ne kadar teşekkür etsek az. Çocuklarımızın eğitimi ve Hatay’da evlerimizin inşasına kadar buradayız.

Hasret Yılmaz KahleoğullarıKöfte’ye nasıl ulaştıklarını ve sahiplenme sürecini de şöyle anlattı:

“Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşımız aynı zamanda Hatay Akademi orkestrası şefi Ali Uğur depremin 15.gününde tamamen yıkılmış bir evin enkazından Köfte’yi sağ salim çıkarmış. Sosyal medya hesabından paylaşım yapabiliriz, yaralı diye yazdı. Ben deprem bölgesindeki can dostlar için ne gibi hizmetler var hemen araştırdım ve gönüllü veteriner ve çadırları olduğunu öğrendim. Genç bir arkadaş adı Özcan, mühendis. Onlar aracılığı ile Köfte’nin tedavisi yapıldı ama çadırda sadece 2 gün kalabileceği söylendi. Ben sosyal medyada herkesi etiketleyerek paylaşım yaptım, yardım istedim. Biz çevremizdeki komşularımızı kurtaramadık, betonları kaldıramadık gücümüz yetmedi bari bu canı kurtaralım dedim. Hatay barınağının da zarar gördüğünü bildiğim için oraya gitmesini de istemedim. Etiketlediğimiz isimler arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Büyükşehir Belediyesi de vardı ve bizlere hemen dönüş yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köfte’nin sağ salim Muğla’ya getirilmesini sağladı ve tedavi sürecini başlattı. İncelemeler sonucunda kalça kısmında ezilme olduğu söylendi ve tedavisinin ardından bize verileceği bildirildi. Bugün de tedavisi tamamlandığı için Köfte’yi almaya geldik. İsmini de Hatay’da ilk tedavisini yapan Özcan koydu, abla Köfte’ye benziyor, ismi Köfte olsun dedi. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. İlk defa köpeğimiz olacak. Emeği geçen Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.