Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar için hayata geçirilen nakil hizmeti devam ediyor.Bu hizmet ile bireyler sosyal hayattaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve sağlık hizmetlerine rahat ulaşabiliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için bütün imkanlarını seferber ederek, eğitimden ulaşıma, sağlıktan kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar her alanda desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmaları, sosyal hayatta daha fazla yer alabilmeleri ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda farklı projeleri hayata geçiren büyükşehir ekipleri engelli nakil hizmeti ile vatandaşların birçok ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunan engelli vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışında olan zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar tekrar evlerine geri götürülüyor.2015 yılında hizmete başlayan bu proje ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu güne kadar 1915 engelli vatandaşın 26 bin 400 kez naklini gerçekleştirdi.

Caner Can engelli nakil hizmeti ile birçok farklı işini rahatlıkla halledebildiğini söylerken bu hizmetin engelliler için çok büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin zihinsel engelli bireylere sunduğu kısa mola projesi ve engelli nakil hizmetinden faydalanan Sadıka İlter, çocuğunun özellikle kısa mola merkezine severek geldiğini burada zaman geçirdiği sürede çarşıda işlerini hallederek sosyalleştiğini söyledi. Tuncay Dökmetaş ise, kendisinin 1995 yılından beri engelli olduğunu anımsatarak, "Engelli nakil aracı hizmeti bizim için adeta bulunmaz bir Bursa kumaşı. Hastaneye gidiyoruz, bankaya gidiyoruz. Sosyal aktivitelere katılıyoruz. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.