Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılında 12 toplantı, bir birleşim gerçekleştirdi ve 426 karar aldı. Bu kararların yüzde 94.1’ini oy birliği ile alarak Muğla için hizmet üretti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılında 12 toplantı, Kasım ayında da bir birleşim gerçekleştirerek 13 kez toplandı. Toplantılarda toplam 426 karar alındı. 426 kararın yüzde 94.1’i oy birliğiyle alındı. Meclis toplantılarında sadece 25 karar oy çokluğuyla alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantıları her ay düzenli olarak vatandaşların da izlemesi için canlı yayınlandı.

Başkan Aras; “Şeffaf, katılımcı anlayış ve ortak akılla Dünya Kenti Muğlamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “13 ilçemizi temsilen gelen meclis üyelerimiz ile Büyükşehir meclisimizde uyum içerisinde çalışıyoruz. Muğla’mız için yeni hizmetler ve projeler üretmek adına görüş alışverişinde bulunuyor,önemli kararlar alıyoruz. 2024 yılında Muğla’mız için aldığımız kararların yüzde 94.1’ni oy birliği ile aldık ve Muğla’mız için hizmet ürettik. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. 13 ilçemize eşit, adil ve ihtiyaçlarına göre hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir meclisimizi her ay canlı olarak yayınlıyor ve tüm vatandaşlarımızın kendileri için alınan kararları canlı olarak izlemesini sağlıyoruz. Şeffaf, katılımcı anlayış ve ortak akılla Dünya Kenti Muğlamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.