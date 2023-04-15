Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarını veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan teknik ekibi koordinasyonunda sertifikalı 195 personel ve 55 araç ile 13 ilçede sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde havaların ısınması, bahar dönemine girilmesi nedeniyle sivrisinek ve karasinek gibi hedef kitle dışındaki çayır sineği, yeşillik sineği gibi uçuşan diğer canlılara ekolojik sistemin zarar görmemesi için müdahalede bulunmayan ekipler, bu türlerin vektör kapsamına girmediği hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan taraması çalışmaları yürütüyor. Sivrisineklerin üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulaması yapılıyor. Gelen talep ve şikayetlerin çözümü için adrese yönelik alan taraması yapan ekipler, sivrisinek üreme kaynaklarının en az %80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları ya da bidonları, süs havuzları vb yerler olduğunu tespit ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler ayrıca kültürel mücadele kapsamında; sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konularında da bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Vektörle mücadele ekipleri il genelinde ULV (araç üstü soğuk sisleme) uygulamasına Mayıs ayından itibaren gün batımıyla başlayacak.