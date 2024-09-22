Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı görevinde iken vefat eden Şevket Gülen için Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında tören düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yıl, Muğla Belediyesi döneminde de 29 yıl zabıta biriminde Zabıta Daire Başkanı, Zabıta Müdürü, Zabıta amiri, Zabıta Komiseri olarak görev yapan Şevket Gülen tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen için Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı törene Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen’in ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı iken vefat eden Şevket Gülen için düzenlenen törende konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Şevket Gülen ile Muğla Belediyesi ve Büyükşehir olduktan sonra 25 yıl beraber çalıştıklarını söyledi ve uzun yıllar beraber Muğla’ya hizmet ettikleri mesai arkadaşını uğurlamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta törende yaptığı konuşmada Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen’in dürüstlüğü, çalışkanlığı, iyi niyeti ile iz bırakan bir mesai arkadaşları olduğunu söyledi ve Şevket Gülen’in ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirtti. Tören sonrasında Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Yeni Mezarlığı’na defnedildi.