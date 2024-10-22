Muğla Büyükşehir Belediyesi meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla doktorlar eşliğinde eğitimlerine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı meme kanseri eğitimleri devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ anlayışıyla başlattığı meme kanseri eğitimlerine kırsal mahallelerde devam ediyor. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında yapılan eğitimler erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenecek olan eğitimlerle, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Proje Ula’ya bağlı Kızılağaç mahallesinde devam etti.

Eğitimler sonrasında mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taşınması planlanıyor. Kontrolleri tamamlanan kadınlar, yine belediyenin araçlarıyla evlerine geri götürülecek. Bu hizmet, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak erken teşhis ve tedavi şansını artırmayı amaçlıyor.

Kadınlara eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Doktoru Tuba Çınar Olcay, “Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle, kadınlarımıza meme muayenesi yapmak için Kızılağaç’a geldik. Eğitimlerde kadınlarımıza; meme kanserinin risk faktörlerini, kimlerin risk altında olduğunu, kendi kendine meme muayenesi yapmayı, muayene esnasında neler dikkat edilmesi gerektiğine değiniyoruz. En son aşamada da hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini anlatıyoruz. Bu eğitimlerle erken tanının önemini kadınlarımıza anlatıyoruz. Bu şekilde hem hastalığın ilerlemesini geciktiriyoruz hem de tedaviyi kolaylaştırıyoruz.” açıklamalarında bulundu.