Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Hayatımın Ustasıyım" eğitim programının son aşaması boyama eğitimi ile tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Kadınların istihdamını artırmayı ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi tamamlandı.

8 hafta süren program kapsamında kadınlar hem mesleki beceriler kazandı hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrendi.Ayrıca bu proje ile günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgilerle kendilerine daha fazla güven duymaları sağlandı.

Başkan Aras: “Her Kadın Kendi Hayatının Ustasıdır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumda daha aktif ve güçlü bireyler olmaları için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğinin ve gücünün farkındayız. Hayatımın Ustasıyım projesi sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda kadınların hayatlarına dokunan, onlara yeni fırsatlar sunan 8 haftalık bir yolculuktu. Kadınlarımız hem meslek öğrendi hem de günlük yaşamda işlerine yarayacak bilgiler edindi.Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her kadın, kendi hayatının ustasıdır.” dedi.