Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarına ve geri dönüşüm projelerine bir yenisini ekleyerek Marmaris ilçesine mobil konkasör şantiyesi kurdu. Menteşe ve Bodrum ilçelerinden sonra Marmaris ilçesine kurulan mobil konkasör ile Büyükşehir Belediyesi çevreye ve bütçesine önemli katkı sağlayan konkasör sayısını üçe çıkarmış oldu.

MUĞLA (İGFA) - Doğal rezervlerin azaldığı günümüzde hammaddenin geri dönüşümü büyük bir önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu bilinçle, hafriyat, inşaat ve yıkım çalışmaları sonucu ortaya çıkan atıkların doğayı kirletmesini engelleyerek geri dönüşüm sağlıyor. Bu atıklar, belediyenin belirlediği sahalarda bertaraf ediliyor. İl genelinde yapılan inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 3 mobil konkasör şantiyesinde işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Bu tesisler, hem çevreyi koruyor hem de belediyenin bütçesine katkı sağlıyor.

400 BİN TON ATIK GERİ KAZANILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında ilkini kurduğu mobil konkasör tesisi saatte yaklaşık 200 ton malzemeyi geri kazandırıyor. Tesislerde 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet mobil kırıcı (manyetik separatör ataşmanı ile birlikte), 1 adet 3 katlı 4 kollu mobil elek ünitesi bulunuyor. Yıkılan bina atıkları ve hafriyat toprağı sahada ayrı ayrı depolanarak, manyetik bant sayesinde donatı malzemeleri ayrıştırılıyor. Geriye kalan atıklar ise eleklerden geçirilerek 5 ayrı ebatta ürün elde ediliyor.

Mobil tesislerde işlenen hafriyat toprağı ve inşaat atıkları sonucunda; kanal dolgu malzemesi, kanal drenaj malzemesi, bordür-parke alt temel dolgu ve beton malzemesi, çöp depolama sahaları ve yol platform malzemesi olmak üzere 5 farklı tür malzeme üretiliyor. Bu malzemeler sektörün çeşitli alanlarında kullanılıyor. Bugüne kadar 415 bin ton atığın geri kazanımı sağlandı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ MOBİL KONKASÖR ÖDÜLLÜ VE ÖRNEK BİR PROJE

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı bu çevre dostu proje, 2024 yılında 3 bölgede aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Proje, MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 2017 yılı "Altyapı ve Çevre Projeleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ALİ EKMEL KELOĞLU: “MOBİL KONKASÖR TESİSLERİMİZLE HEM ÇEVREYİ, HEM BÜTÇEMİZİ KORUYOR, DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLUYORUZ”

Mobil Konkasör tesisleri hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Hafriyat ve Denetim Şube Müdürü Ali Ekmel Keloğlu, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından beri hafriyat atıklarının geri dönüşümünü yapıyoruz. Geri kazandığımız malzemeleri kamu kurum ve kuruluşların hizmetine sunuyoruz. İlk tesisimizi Bodrum’da, ikinci tesisimizi ise Menteşe de kurduk. Şimdi Marmaris’te kurduğumuz yeni tesisi Marmaris ve Datça bölgesine hizmet etmesi için 38 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdik. Tesislerimizin kapasitesi saatlik 200 ton olmakla beraber, 2024 yılına kadar yaklaşık 400 bin ton atığın geri kazanımını yaptığımız tesislerimizde 5 ayrı boyutta malzeme üretiyoruz. 2016 yılında kurulan tesisimiz, 2017 yılında MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda ‘Altyapı ve Çevre Projeleri’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Bu ödül projemizin diğer belediyelere de örnek olmasını sağladı ve belediyeler bizleri ziyaret ederek projeyi kendi şehirlerinde uygulamaya başladılar.” ifadelerini kullandı.