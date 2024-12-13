Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ücretsiz gerçekleştirdiği kan şekeri ölçümleri ile bin 535 vatandaşa ulaşırken 131 kişiyi de hastaneye yönlendirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi şeker hastalığının önemini anlatmak ve diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek için 13 ilçe 28 noktada ücretsiz kan şekeri ölçümleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir bu uygulaması ile hem vatandaşların sağlık durumlarını kontrol etti hem de farkındalık yaratarak toplum sağlığına katkıda bulunmayı amaçladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçedeücretsiz kan şekeri ölçümleri kapsamında bin 535 vatandaşın kan şekeri ölçüldü.

Ölçüm sonuçlarında normal değerlerin üzerinde sonuççıkan 131 vatandaş hemen sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tip 1 diyabet hastası olan çocuklara yönelik önemli bir çalışmayı başlattı. Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarının sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.Tip-1 diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü; kandaki glikoz seviyesini her 5 dakikada bir uyumlu akıllı cihazlara göndererek şekerin takibini sağlıyor. Kan şekeri dalgalanmalarını önleyen sensör sayesinde hipo ve hiperglisemileri de azalıyor. Ayrıca sensör; gece kan şekeri düşüklüğü ve korkusunu önlerken diyabete bağlı stresi de belirgin ölçüde azaltıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların sağlığı için 13 ilçede hizmetlerine ve projelerine devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aras, yerel yönetimler olarak altyapıdan yollara hizmetlerimizi sürdürürken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, en büyük zenginliğimiz sağlığımızı korumak için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Evde Bakım, diyetisyen, psikolog, fizyoterapi gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor, 13 ilçemizde sahadaki ekiplerimizle şeker ölçümleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Tip 1 diyabetli çocukların tedavi sürecinde sensör ve insülin pompalarının maliyetlerini karşılayarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde Tip 1 diyabetli çocuklar, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörler ve insülin pompalarına erişimleri kolaylaşacak" dedi.