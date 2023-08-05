Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere uzman eğitmenlerle 12 ilçede danışmanlık hizmeti verdi. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ortaöğretimden yükseköğretime geçecek olan öğrenciler için Uzman eğitim danışmanlığı ile 12 ilçede danışmanlık hizmeti verdi. 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında “Senin Tercihin Senin Geleceğin” sloganıyla 12 ilçede YKS tercih maratonunda öğrencilere danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi 160 öğrenciye ulaştı.

2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Muğla’nın 12 İlçesinde düzenlenen ‘’YKS Tercih Günleri’’ etkinliğinde uzman eğitim danışmanları eşliğinde üniversite tercihi yapacak olan birçok öğrenciye; üniversite seçimi, bölüm seçimi ve kariyer planlaması konularında bilgi verildi. Öğrenciler, uzmanlara sorularını sorarak, üniversite seçimi hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldular. Öğrenciler, üniversite seçimi konusunda uzmanlardan destek alarak, doğru bir tercih yapmanın yollarını da öğrendiler.