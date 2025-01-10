Muğla Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde bin 942 aileye ulaşarak 19 bin 400 çuval yakacak yardımında bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi park, mezarlık gibi alanlarda gerçekleştirdiği budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sahip olduğu bin 435 adet mezarlık ve park alanlarında temizlik, bakım ve budama çalışmalarına devam ederken çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar, israf edilmeden değerlendiriliyor.

Ekipler, ağaç dallarını ve odunları toplayarak yakacak haline getiriyor. Hazırlanan bu yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlıyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar mezarlıklardan ve diğer alanlardan elde edilen odunları bin 740 ihtiyaç sahibi aileye 17 bin 400 çuval odun olarak teslim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kesme ve budama sonrası elde ettiği odunları yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil, şehit yakını ve gazilere de dağıttı. Ekipler 13 ilçede 202 şehit yakını ve gaziye yakacak yardımında bulundu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal hizmet projeleriyle birçok alanda vatandaşların yanında olmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde kırsaldan kıyıya tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan altyapıya yatırım yaparken sosyal desteklerle de hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Soğuk kış günlerinde yakacak yardımı ile de hemşehrilerimizin yanında olmak istedik. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlık, park gibi alanlardan elde ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz ağaç dalları, kurumuş odunları yakacak haline getirerek hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Ülkemizin birliği, vatanımızın savunması için canını hiçe saymış şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri ve yaşayan kahramanlarımız gazilerimizin de yanında olmak, gereksinimlerini karşılamak en temel görevlerimizden biridir. Birçok hizmetle onların yanında olurken soğuk kış günlerinde de yakacak desteği vererek onların bir nebze olsun yanında olmak, yakacak ihtiyaçlarını gidermek istedik. Bizlerin başının tacı olan şehit yakını ve gazilerimize saygılarımı gönderiyor, hep yanlarında olduğumuzu da bilmelerini istiyorum.” dedi.