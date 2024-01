Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu tesiste kompost teknolojisi kullanarak can dostları için mama üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 15 bin 577 kg mama üretimi gerçekleştirerek sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılından bu yana can dostlar için mama üretimini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mama üretim tesisinde kamu kurum kuruluşları, özel teşebbüslerin yemeklerinden artan gıdalar, balık hali ve mezbaha artıklarından kompost teknoloji kullanılarak mama üretimi gerçekleştiriliyor. Böylelikle can sokak hayvanlarının beslenmesine önemli bir katkı sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyete geçirdiği mama üretim tesisinde bugüne kadar 15 bin 577 kg mama üreterek hem belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor hem de can dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi 2022 tarihinden bugüne kadar 15 bin 557 kg. mama üretimi gerçekleştirilen tesis sayesinde kilogram fiyatı yaklaşık 85 TL olan mama fiyatı 7,62 TL’ye mal ediliyor ve önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama üretiliyor. Elde edilen mamalar Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevinde ve beslenme odaklarında sokak hayvanları için kullanılıyor. Tesiste 2022 yılında 10 bin 882 kg. 2023 yılında 4 bin 675 kg olmak üzere toplamda 15 bin 557kg mama üretimi yapıldı.