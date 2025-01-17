Muğla Dalaman Belediyesi, arıcılara destek olmak ve bal üretiminin artmasını sağlamak amacıyla Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile “Arıcı Körüğü Yapım ve Dağıtım Protokolü” imzaladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, arıcılara bal üretiminde büyük bir öneme sahip, arı kolonilerinin baķım ve onarımında kullanılan Arıcı Körüğü desteğinde bulunuyor. Arıcı körüklerinin MAYBİR üyelerine dağıtılması amacıyla “Arıcı Körüğü Yapım ve Dağıtım Protokolü” Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk arasında imzalandı. İmza törenine Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı da katıldı. Protokol kapsamında bal verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan MAYBİR Başkanı Veli Türk, Belediye Başkanı Durmuş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.İmza protokolünün ardından açıklama yapan Türk şu ifadeleri kullandı; “Muğla olarak Türkiye’nin en çok kovanlarını, en çok arısını ve en çok bal üreten illeri arasında Muğla bir numaradır. Muğla, çam balının yüzde 80’ini üretiyor. Son yıllarda ekonomik sıkıntılar had safhada. Bizim arıcılarımız gezginci. Girdileri çok yüksek. Arıcıların en çok kullandığı malzeme körük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Bey’e durumu ilettik, proje sunduk. Bütün ilin arıcılarının maskesini yapacak. Bu bağlamda Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Beyle görüştüm. Projemizden bahsettim. Kendisi de körük desteğinde bulunmak istedi. Beraber bir protokol hazırladık. Bugün bu protokolü imzaladık.”

TÜRK: “ARICILIK, TARIMIN SİGORTASIDIR”

Arıcılığın tarımda vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Türk; “Arıcılık, tarımsal üretimin yüzde 60 oranında katkısı olan bir varlıktır, tarımın sigortasıdır. Arıcılık sadece bal değil arı ürünleri değil aynı zamanda tarım demektir. Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz üretmek zorundayız. Bizim arıcılarımız üretmek zorunda. Bu nedenle MAYBİR ve Belediye olarak arıcılığı sürdürebilmek, arıcılarımızın sıkıntılarını giderebilmek ve daha rahat üretim yapabilmeleri için katkıda bulunmamız gerekiyor” diye konuştu.

DURMUŞ: “223 ARICIMIZ, 55 BİN ARILI KOVANA SAHİP BİR ÜRETİM KAPASİTESİYLE ÇALIŞMAKTA”

Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve MAYBİR’in, arıcılara ekipman desteğinde bulunmak ve bal verimliliğini arttırmak amacıyla ortak bir proje geliştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Durmuş, ilerleyen dönemlerde yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Dalaman’ın arıcılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Durmuş; “İlçemizde 223 arıcımız, 55.000 arılı kovana sahip bir üretim kapasitesiyle çalışmakta ve Muğla dünyada ki çam balı üretiminin (% 80’ini) önemli bir kısmını karşılamaktadır. 2023 yılında 60 ton bal üretimi elde edilirken, bu yıl yaşanan doğal afetler ve aşırı sıcaklar nedeniyle bal üretiminde düşük verim ve rekolte kaybı yaşandı” diye konuştu.

ÇAM BALININ MARKA DEĞERİ KORUNACAK

Durmuş, makine, ekipman ve diğer girdi kalemlerindeki aşırı fiyat artışlarının arıcıları ekonomik anlamda zora soktuğuna dikkat çekti. Dalaman Belediyesi olarak bu zorlu süreçte arıcıların yanında olmak ve üretimlerine katkı sağlamak adına onlara arıcı körüğü hediye ettiklerini kaydeden Durmuş; “Bugün MAYBİR ile imzaladığımız protokol de bu desteğin önemli bir adımıdır. Çam balımızın marka değerini korumak ve arıcılarımızın kazançlarını artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm arıcılarımıza bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Durmuş, Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmet Müdürlüğü kurduklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Aynı zamanda Kooperatif Marketi yapım çalışmalarınıtamamlayıp önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceklerini belirten Durmuş; “Burada Dalaman’daki arıcılarımızın ballarını markalaştırıp satışa sunacağız. MAYBİR Başkanım Veli Bey’e ve Tarımsal Hizmetler Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.