Muğla Dalaman Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla kurduğu Ferdi Zeyrek Halk Ekmek Fabrikası, deneme üretimine başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Ege Mahallesi’nde inşa edilen ve son teknoloji makinelerle donatılan fabrikada incelemelerde bulunan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a Belediye Meclis Üyeleri Rıza Kurt ve Birgül Kahraman eşlik etti. Üretim alanlarını inceleyen, hijyen koşullarını yerinde denetleyerek ustalardan üretim süreci hakkında bilgi alan Başkan Durmuş, ustaların hazırladığı ekmek hamurunu fırına sürüp pişen ekmeğin gramajını da kendi elleriyle tarttı.

MUĞLA’DA BİR İLK

Dalaman’da önemli bir ihtiyaca çözüm olacak projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Sezer Durmuş yaptığı açıklamada, “Hummalı bir çalışmanın ardından bugünlere ulaştık. Muğla’da bir ilk olan Halk Ekmek Fabrikası’nı Dalaman’da hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. İstediğimiz takdirde günlük yaklaşık 45 bin ekmek üretme kapasitesine sahibiz” dedi.

UYGUN FİYATLI VE SAĞLIKLI EKMEKLER VATANDAŞLA BULUŞUYOR

Fabrikada üretilen ekmeklerin 18 Temmuz Cuma günü itibarıyla satışa sunulacağını belirten Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “18 Temmuz Cuma günü ekmek satışlarımız başlıyor. İlk etapta Fabrikamızda ve Halk Market’te satılacak. 240 gram ekmeğimizin fiyatı Dalaman Kart sahiplerine 8 TL, Dalaman Kart olmayan vatandaşlarımıza da 10 TL. Ekmek çeşitlerimiz gün geçtikçe çoğalacak. İlerleyen zamanlarda simit ve poğaça çeşitleri de üreteceğiz. Cuma günü bu lezzeti tatmaya tüm halkımızı davet ediyoruz.”