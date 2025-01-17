Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.MUĞLA (İGFA)- Muğla'nın Dalaman ilçesinde Hürriyet İlkokulunda düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Kaymakam Yakuta ve Belediye Başkanı Durmuş beraberindeki heyet ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdiler. Öğrencilerle sohbet eden Durmuş, ayrıca tatil hediyesi olarak kalem takdim etti.

Karne töreninde konuşan Durmuş, karnelerini alan öğrencileri tebrik etti. Yarıyıl tatilinde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Durmuş; “Karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, ailelerini de kutluyorum. 2 haftalık tatil döneminde bol bol kitap okumanızı ve dinlenmenizi istiyorum. Eğitimde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.” dedi.