Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini güçlendirmek ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini konforlu hale getirmek amacıyla Fethiye’de önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen temaslarda, Çinli turistlerin beklentileri ele alındı; karşılıklıöneriler ve iş birliği imkânları değerlendirildi.MUĞLA (İGFA) - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Necati Gümüş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni temsilen Emniyet AteşesiZhangLi, Müsteşar Ye Yifan ve Ateşe Dang Guanglong yer aldı.

Toplantıda Büyükelçilik heyeti ve yerel paydaşlar, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

ÇİNLİ TURİSTLER İÇİN DİL VE YÖNLENDİRME ÖNERİSİ

Toplantıda Çinli yetkililer, şehir genelindeki turistik ve önemli noktalarda Çince bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının yer almasının gerekliliğine dikkat çekti. Turizm acentelerinde ya da konaklama tesislerinde Çince bilen personelin bulunmasının önemine vurgu yapılırken, mevcut personelin dil eğitimi almasının da etkili olacağı ifade edildi.

Çinli turistlerin güvenle seyahat edebilmeleri için izinli ve belgeli turizm acenteleri ile otellerin listesinin Çin tarafıyla paylaşılması gerektiği dile getirildi. Ayrıca, Çin’de sosyal medya kullanımının son derece yaygın olduğu, bu nedenle Muğla’nın dijital platformlarda tanıtım yapmasının oldukça etkili olacağı, bu konuda gerekirse Çince çeviri desteği verilebileceği de heyet tarafından belirtildi.

ÇİN VE MUĞLA HALKI ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR

Toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Emniyet AteşesiZhangLi, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilerin turizm alanına da olumlu yansıdığını belirtti. Muğla’nın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Zhang, Çin’den Türkiye’ye gelen turistlerin dörtte birinin Fethiye’yi tercih ettiğini vurguladı. Leshan ile Muğla, Huzhou ile Fethiye arasında kurulan kardeşşehir ilişkilerine değinen Zhang, bu iş birliklerinin halklar arası bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen temasların turizmin ötesinde kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Başkan Aras, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Çinli dostlarımızla geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde hem karşılıklı anlayış hem de ekonomik iş birlikleri güçleniyor. Turizm aynı zamanda halkların birbirini tanıma ve yakınlaşma alanıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ediyor, uluslararası dostluk köprüleri kuruyoruz.”