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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 312 kurum, kuruluş, işletme ve okul olmak üzere 20 bin 579 kişiye eğitim verdi. Eğitimlerde yangın, sel, trafik kazası vb. durumlarda alınacak tedbirler ve yapılabilecek müdahaleler anlatıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde yangın, sel, trafik kazası, hayvan kurtarma gibi birçok olaya müdahale eden ve vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eğitim çalışmaları ile de kurum, kuruluş ve okullarda vatandaşların yangın, erken müdahale, doğru teçhizat kullanımı konusunda bilgilenmelerini sağlıyor.

2023 yılında Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde 312 kurum ve kuruluşta 20 bin 579 kişiye eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından beri eğitim verdiği kurum sayısı 2 bin 552 eğitim verdiği kişi sayısı ise 319 bin 149 kişiye ulaştı.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2023 yılında 4 bin 237 itfai olaya müdahale etti. 2023 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 85 orman yangınına müdahalede bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 24.03.2022 tarihinde yürürlüğe giren “Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi’’ kapsamında; Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda da toplam 75 kişiye eğitim verildi. Eğitimler sonrasında Gönüllü İtfaiyeciler sertifikalarını aldı.