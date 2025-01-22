Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde konaklama tesisleri, akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları, marina, tersane, yat tamir bakım yerleri, umuma açık eğlence yerlerinde yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde müdahalelerin yanında eğitim, denetim ve önleme faaliyetlerine devam ediyor.

12 Bin 336 İşletmede YangınÖnlemleri Denetimi Gerçekleştirildi

Büyükşehir itfaiye ekipleri sorumluluk alanları içerisinde bulunan başta konaklama tesisleri olmak üzere akaryakıt ve LPG satış istasyonları, marina, tersane, yat tamir bakım yerleri, umuma açık eğlence yerleri gibi çeşitli işletmelerde yangın denetimlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca 2024 yılında 1201 işletmeye yangın önlemlerinin yeterli olduğu yönünde itfaiye raporu düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler ve proje müellifleri tarafından gelen başvurular doğrultusunda 2017 yılından bu yana 1736 işletme için proje uygunluk görüşü vermiştir.

Yangın Önlemleri Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, denetimler kapsamında yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler, yangın dolaplarında bulunan hortumlar, vanalar ve diğer yangınla mücadele ekipmanlarınınçalışır durumda olup olmadığını denetledi.

Denetimlerde yangın pompaların periyodik bakımlarının yapılmış olup olmadığını, yangın söndürme tüplerinin doluluk durumunu, kullanım süreleri ve teknik bakımlarını inceledi.

Büyükşehir İtfaiyesi yangın önlemede görevli teknik ve idareci personelleri konaklama tesislerinde yangın güvenlik önlemlerine yönelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerek il içi

gerekse il dışında düzenlenen seminer, toplantı, çalıştay, sempozyumlara katılım sağlayarak Muğla’nın turizm ili olması ve buna bağlı konaklama tesislerinin çok olması sebebiyle tecrübe ve bilgilerini aktardı.

339 Bin 497 Vatandaşa Yangın Eğitimi Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınlara müdahalelerin yanı sıra 2014 yılında beri 339 bin 497 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verdi. 2024 yılı içerisinde 40 bin 927 vatandaşa temel yangın eğitimi verildi. Kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 bin 843 öğrenciye temel yangın eğitimi verdi. Kırsal mahalle ve okullarda yapılan tatbikatlarla, vatandaşların afet durumlarına hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedeflendi. 2022 yılında başlattığı Gönüllüİtfaiyecilik eğitimleri ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dâhil etmekte olan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugüne kadar 96 kişiye Gönüllüİtfaiyecilik eğitimi vererek belge düzenlendi.