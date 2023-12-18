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Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ile kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ekipler özellikle zorlu kış şartlarının yaşlıları olumsuz etkilememesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi “Kırsaldaki Çınarlar” projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren, özellikle kendi ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor. Ekipler proje kapsamında vatandaşların temizlik, tamirat, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanlarında oluyor. Büyükşehir ekipleri bugüne kadar il genelinde 737 aileye 12 bin 095 defa hizmet verdi.

Kırsaldaki Çınarlar hizmeti için Büyükşehir Belediyesi’ni arayan ve hizmetten yararlanmak istediğini belirten ailelere randevu verilerek ekipler belirlenen saatte vatandaşların evlerine gidiyor. Evdeki ihtiyaçlara göre camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler, koltuklar temizleniyor, ortalık toplanıp çöpler atılıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleme çalışmaları, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul, perde takılması gibi küçük tamiratlar, soba kurulumu ve bakımlarını da yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ile Menteşe-Ula’da 257, Yatağan-Kavaklıdere’de 140, Milas’ta 93, Bodrum’da 54, Ortaca-Dalaman-Köyceğiz’de 81, Marmaris-Datça’da 27, Fethiye-Seydikemer ilçelerinde de 85 olmak üzere toplam 737 aileye ulaştı.