Muğla Büyükşehir Belediyesi Kitap Kulübü üyeleri Efes antik kentinde bulunan antik çağın üç önemli kütüphanesinden biri olan Celsus Kütüphanesi'ni ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - 59. Kütüphane Haftası nedeniyle Muğla Büyükşehir BelediyesiKitap Kulübü üyeleri Efes antik kentinde bulunan antik çağın üç önemli kütüphanesinden biri olan CelsusKütüphanesi'ni ziyaret etti.

Celsus Kütüphanesi'ne düzenlenen geziye Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz da eşlik etti. Bilginin merkezi olan kütüphanelerin ve kitabın toplumların, uygarlığın, bilimin gelişmesindeki önemini tartışan Kitap Kulübü üyeleri Efes antik kentini de gezdiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin daveti ile Efes Antik Kenti ve Celsus Kütüphanesi gezisinde kitap kulübü üyeleri ile buluşan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz kent kültürünün oluşması için kütüphanelerin çok önemli olduğunu söyledi ve kitabın, okumanın, bilginin hayatın yapı taşı olduğunu belirtti.

“Okuma ve kütüphane hem bireysel hem toplumsal düzeyde gelişmişlik göstergesidir hayatımızın temel yapı taşıdır. Okumak ve kütüphane insanın zihinsel becerilerini, kapasitesini geliştirir, ruhunu besler, kültürel gelişimine katkı sağlar. Bu anlamda belediyelerin okuma kültürünün gelişiminde sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni her kentin kent kimliği olması. Bu kimlik o kenti tanımlar, tarif eder. Bu kimliğin en önemli parçası da kültürel yanıdır. Müze, tiyatro, sergi salonu, kültür merkezleri çok önemli kuruluşlardır. Tarih boyunca önemli kentlerin, uygarlıkların önemli kütüphaneleri olmuştur. Muğla’nın kent kimliği, kültürünü oluşturmak için kütüphanelerin de olması gerekir. Kentler kütüphaneleri ile övünür. O yüzden Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphaneler kurmasını, kütüphanecilik mesleğine gönül verenleri çalıştırmasını son derece değerli buluyorum ve teşekkür ediyorum.”dedi.

Kitap Kulübü üyesi Pervin Atar’da Efes Antik Kenti gezisinde kitap kulübünün Muğla’nın kültürel, sosyal yönlerine çok uygun olduğunu, Büyükşehir’in konserlerle, tiyatrolarla yaptığı etkinliklerle insanlara kültür aşıladığını, Muğla’nın bu yönü ile gurur duyduğunu söyledi.

Kitap Kulübü gezisinde konuşan Bilge Kağan Uzun’da belediyelerin sadece yol yapmadığını, bunun yanında toplumun temelinde toplumu ileriye götürecek kültürel etkinlikler de yapması gerektiğini söyledi ve Celsus gezisi ile yıllardır hayalini kurduğu bir ortam içerisinde olduğunu belirtti.

Kitap Kulübü Üyesi Feride Tıkız’da Efes Antik Kenti, Celsus Kütüphanesi gezisinin kendi geçmişleri, değerleri ve kitaplarla birleşince çok anlamlı olduğunu söyledi.