Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için tüm birimleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla vatandaşların en çok tercih edeceği illerin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir ulaşımdan sağlığa, mezbaha hizmetlerinden zabıtaya, MUSKİ’den itfaiyeye tüm birimleri ile vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 7 /24 görev başında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ toplu taşıma araçları (siyah plaka) Kurban Bayramı süresince 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 00:00’dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak, 19 Haziran Çarşamba günü 24:00’a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgilere "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Evde bakım, hasta ve engelli nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi de bu hizmetlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olmaya devam edecek. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlık alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. 13 ilçesi 574 mahallesinde kullanılan 1434 mezarlık alanına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıkların tamamındaKurban Bayramı öncesi temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar 1078 mezarlık alanında bakım, onarım, tadilat, temizlik, yabani ot ilaçlama çalışmalarını 81 personel, 25 araçla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı’nda daha huzurlu ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmasını amaçlıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram tatilinde meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.