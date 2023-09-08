Kaymakamlar Kararnamesi ile Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yerine atanan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya görevine başladı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kaymakamlığı’nda ilçe protokolü ve basın tarafından karşılanan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, makamında yaptığı ilk açıklamada atanmasında destek olan yetkililere teşekkür etti.

Kaymakam Kaya, marka değeri olan Marmaris’te yönetişim içinde görev yapacaklarının mesajını verdi.

https://youtu.be/UE8EK5Jwstg

MARMARİS KAYMAKAMI NURULLAH KAYA KİMDİR?

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 1977 yılında Manisa’nın Selendi ilçesinde doğdu.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Nurullah Kaya; 2001 yılında İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kütahya Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı ve sonrasında Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri Adana, Güney ilçesi Denizli ve Pazarlar ilçesi Kütahya’da Kaymakam Vekilliği yaptı.

2005 yılı Nisan ayında Kütahya Dumlupınar Kaymakamlığına atanan Kaya, aynı zamanda 1 yıl süreyle Kütahya Altıntaş ilçesi Kaymakamlığına da vekalet etti.

Kaymakam Kaya; 2006 yılında Kilis Musabeyli, 2009 yılında Van Gürpınar, 2013 yılında Yalova Altınova, 2016 yılında Antalya Gazipaşa, 2018 yılında Afyonkarahisar Şuhut ilçelerinde görev yaptı ve 2020 yılında Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atandı.

2011 yılı Van Depremi ve 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş Pazarcık depreminde Türkoğlu ilçesi deprem koordinatörlüğü yapan, son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Marmaris Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya; evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.”