Muğla’nın Marmaris ilçesinde; FETÖ Terör Örgütünce gerçekleştirilmek istenen, “15 Temmuz 2016 başarısız Darbe Girişiminin 8. Yıldönümünde; şehitlerimiz, okunan Kur’an ve dualarla anıldıAjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kaymakamlığı'nca düzenlenen Marmaris’te yaşayan şehit yakınları, gaziler veyakınlarının katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma yemeği, Marmaris Müftüsü Dr. Yunus Acar’ın okuduğu Kur’an, sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü EvrimKoçlar Çağlayanev sahipliğindePineta Club Hotel’de gerçekleşen yemekte; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Neslim Eski, İlçe EmniDarbeyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve İlçe Mal Müdürü Nalan Çalışkanda konuk oldu.