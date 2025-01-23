Muğla Milas Belediyesi vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için araç filosunu güçlendiriyor. Bu alandaki yatırımlarını sürdürerek envanterine yeni saha araçları ekleyen Milas Belediyesi 2 adet kazıcı yükleyici beko loder ve 1 adet forklifti teslim aldı. İleriki günlerde alımı yapılan diğer araçlar da filoya katılacak.MUĞLA (İGFA) - Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Fen İşleri Müdürü Okan Koban Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü İlker Çağlar Türker ve İşletme İştirakler Müdürü Mehmet Soyuçakır’ın da hazır bulunduğu araç teslim töreninde firma yetkilileri Başkan Topuz’ a anahtarları teslim etti.

Firma yetkililerinden araçlar hakkında teknik bilgiler de alan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, merkez ve kırsal mahallelere hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için araç filolarını güçlendirdiklerini belirterek, araçların çalışma yapılması gereken bölgelerde ivedilikle vatandaşların hizmetine sunulacağının altını çizdi.

Milas’ımıza hizmet etmek için verdiğimiz sözü yerine getireceğiz…

Programlı bir çalışmanın içerisine girdiğimiz bir dönemdeyiz. 2024’te daha önceki dönemden yarım kalan çalışmalarımızı toparlamaya çalıştık. Bunların bir kısmını nihai sonuca ulaştırdık. 2025’ten itibaren kendi çalışma programımızı ortaya koyup Milas merkez olmak üzere tüm mahallelerimizde yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Bu çalışmaları yapabilmek için veya hızlandırabilmek için teknik ekipmana ihtiyacımız var. Dolayısıyla belediye meclisimizden aldığımız kararla bu dönem içerisinde 96 tane aracı planlamaya koyduk. Bütçeye koyduk. Bunların 2025’e tekabül eden kısmında 16 tane aracımızı bu yıl almaya karar verdik.

Araçların ücretlerinin finansmanını kendi imkanlarımızla sağlayıp Devlet Malzeme Ofisi’ne yatırdık. Geçen hafta araçlarımızın bir kısmı geldi. Bu hafta da kepçelerimiz geldi. Önümüzdeki haftalarda da diğer araçlarımız gelecek. Milas’ımıza hizmet etmek için verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Daha seri ve verimli bir şekilde çalışabilmek için bu tür araçlara ihtiyacımız var. Aldığımız ekipmanların Milas’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.