Muğla'da Milas Belediyesi’nin flamingolarıyla ünlü Boğaziçi Mahallesi’nde 18-19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin basın tanıtım etkinliği düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Ulusal öneme haiz olan sulak alan olarak tescillenen ve her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı’na ev sahipliği yapan Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali gerçekleştirilecek.

18 Ağustos’ta başlayacak olan festivalde, birbirinden özel sokak gösterileri, animasyonlar, halk oyunları gösterileri, sergiler, DJ performansları, tiyatro gösterileri ile defileler düzenlenecek. Bargilya Festivali’nde Kerem Görsev, Hakan Peker, Gülsin Onay, Tolga Çandar, Bora Gencer, Aslıhan And Flüt Beşlisi de sahne alacak.

FESTİVALİN BASIN LANSMANI YAPILDI

3 gün sürecek ve özel misafirlerin katılacağı festival kapsamında 10 Ağustos Perşembe günü Dörttepe Mahallesi’nde basın tanıtım etkinliği düzenlendi. Festivalin organizatörü Arif Alaşan, program akışını sunarken, etkinlikte konuşan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu, “Güzel ve dolu dolu bir festival programı hazırlandı. Her günün farklı bir konsepti olacak. Hoş bir birliktelik yaşayacağız. Tüm misafirlerimize iyi eğlenceler diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney ise, “Bu yıl 1.’sini düzenlediğimiz Boğaziçi Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 18 Ağustos’ta başlayacak. Tuz Binası ve Köy Meydanı’nda bir takım etkinliklerimiz olacak. Çeşitli misafirlerimiz ve gruplarımız konuk olacak, sahne alacak.” diye konuştu.

Boğaziçi Muhtarı Ferhat Karakoyun da “Boğaziçi Festivali’ni uzun süredir yapmak istiyorduk ancak yaşanan pandemi ile deprem, yangın gibi afetler nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Festival dolaysıyla çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.