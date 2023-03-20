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İç sahada oynanan son müsabakayı da kazanan Milas ekibi, sezonun son maçında 21 Mart Salı günü Rest Property Alanya Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu lideri Milas Belediyespor, 2022-2023 sezonunun Milas’ta oynanan son maçında rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. MUĞLA (İGFA) - Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Milas Belediyespor, hafta sonu oynanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor müsabakasını da 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

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