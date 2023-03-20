TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu lideri Milas Belediyespor, 2022-2023 sezonunun Milas’ta oynanan son maçında rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.MUĞLA (İGFA) - Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Milas Belediyespor, hafta sonu oynanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor müsabakasını da 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakada başarılı performans sergileyen Milas Belediyespor, müsabakayı 25-21, 25-14, 25-16’lık setlerle 3-0 kazandı.
İç sahada oynanan son müsabakayı da kazanan Milas ekibi, sezonun son maçında 21 Mart Salı günü Rest Property Alanya Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka, saat 16.00’da Alanya’da oynanacak.