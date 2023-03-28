Efeler Ligi’ne yükselme adına play-off müsabakalarında mücadele eden Milas Belediyespor Voleybol Takımımız yarı final etabının ilk maçında Ürgüp Spor’u mağlup etti.BURSA (İGFA)- Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda Ürgüp Spor, Akkuş Bld ve Niksar Bld ile aynı grupta olan temsilcimiz final etabına kalmak için mücadele ediyor.

Normal sezonda da aynı grupta olan iki ekip arasında oynanan müsabakayı 22-25, 27-25, 26-24 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup eden Milas Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırarak, yarı final etabına galibiyetle başladı.

İlk seti kaybetmesinin ardından oyuna ağırlığını koyan Milas Belediyespor çekişmeli geçen üst üste aldığı 3 setle rakibini mağlup etti.

Milas Belediyespor, yarı final etabındaki ikinci maçını 29 Mart 2023 Çarşamba (yarın) günü saat 14’te Niksar Bld takımıyla oynayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanacak.