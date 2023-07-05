Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi, farklı kurum ve derneklerle işbirliği halinde çalışmalarını sürdürürken, teorik ve pratik olarak aldıkları eğitimlerle beceri kazanmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi, Güllük'te gerçekleşen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde yer aldı. Olası Milas depreminde görev alacak gönüllü ND ekipleriyle birlikte tüm gün gerçekleşen kamptaki eğitimlere katılan ekip üyeleri sahada pratik kazandı.

Güllük’te gerçekleşen eğitimlerle ilgili bilgi aktaran Milas Belediyesi Sivil Savunma Amiri Elif Keskin, “Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ekibimizin olası afet durumunda fiziken ve mental olarak afet anına hazır olabilmeleri için Aya Arama Kurtarma Milas Afet Eğitim koordinasyon merkezinde gönüllü ND ekipleri ile gerçekleştirilen eğitimlere katıldık.

Süregelen eğitimlerimiz devam ederken kısa süreli de olsa birebir afet içerisinde olabilme imkanı yaşayarak olay anını deneyimleme imkanı bulduk. Eğitimlerimiz hem teorik hem de pratik olarak devam edecek olup bu ekibin kurulmasını sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat'a, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Atilla Yüksel'e, eğitimler konusunda bizlere destek olan tüm arama kurtarma ekiplerine, spor kulüplerine, bizimle birlikte eğitim alan belediye personellerimize ve bizlere katkı veren daire amirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.