Muğla'ya bağlı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kendisinden gitar talebinde bulunan öğrenci Baha Doruk Serin’in isteğini yerine getirerek hediyesini takdim etti.MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Milas Merkez Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım Söyleşileri’nin konuğu olan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaşmıştı. Öğrencilere farklı meslek gruplarından ve alanlardan profesyonellerle bir araya gelme fırsatı sunarak, kariyer seçimleri konusunda ilham alabilmelerini hedefleyen bir program olan ‘Tecrübe Paylaşım Söyleşileri’nin sonunda Başkan Topuz, öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp taleplerini dinlemişti.

Hayali başarılı bir müzisyen olmak…

Etkinlikte söz alarak Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a taleplerini ileten Merkez Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Baha Doruk Serin, müzikle yakından ilgilendiğini ifade ederek aradığı tarzda gitar bulmakta zorlandığını belirtti. Öğrencinin sözünü tamamlamasının ardından Baha Doruk Serin’e gitar alma sözü veren Başkan Topuz, sözünü yerine getirerek başkanlık makamına davet ettiği Baha Doruk’a gitarını verdi. Annesi Nuray Serin ile birlikte belediyeye gelen Baha Doruk Serin, gitarını almasının ardından büyük sevinç yaşadı. İleride başarılı bir müzisyen olmak istediğini ifade eden Baha Doruk, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a teşekkür etti.

Öğrencimize eğitim hayatında başarılar diliyorum…

Sorumluluk duygusu içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz diyen Başkan Topuz “Baha Doruk’un katıldığımız bir etkinlikte bizlerden talep ettiği gitarı bugün kendisine takdim ettik. Sosyal projelerin bir ayağı olarak ihtiyacı olan diğer arkadaşlarımızı da değerlendireceğiz ve onlara da yardımcı olmaya çalışacağız. Öğrencimize eğitim hayatında başarılar diliyor, hayali olan başarılı bir müzisyen olma arzusuna kavuşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.