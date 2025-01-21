Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, mesaisine ilçemizde kurulan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek başladı.MuĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Salı günleri kurulan, Milas’ın farklı mahallelerinden esnafların bulunduğu tarihiyle ünlü Geleneksel Salı Pazarı’na beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin ile ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Fevzi Topuz, tüm esnaflara hayırlı işler diledi.

Pazara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek hallerini hatırlarını soran Başkan Topuz, vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerde yapılmasını istedikleri çalışmalar noktasında ilettikleri talepleri tek tek not aldırdı.

Genç yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Pazar esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla ilçemizin en yoğun pazarlarından olan Salı Pazarı’nda bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunarak bereketli kazançlar diledik. Vatandaşlarımıza bugüne kadar yaptığımız hizmetler ve önümüzdeki süreçlerde planladığımız çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaparak talep ve önerilerini dinledik. Fırsat buldukça pazar ziyaretlerimizi sürdürerek esnaf ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Sıcak karşılamaları ve yoğun ilgilerinden dolayı tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyen Başkan Topuz esnaf ve vatandaşlar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.