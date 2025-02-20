Kış Dörtlü Takımlar Briç Şampiyonası Muğla Elemeleri’nde üçüncülük derecesi elde eden Milas Belediyespor Briç Takımı kupalarıyla birlikte Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Topuz’u makamında ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’da gerçekleşen ve 21 takımın katıldığı turnuvada çekişmeli müsabakalar sonucunda üçüncülük derecesi elde eden Süleyman Koç, Nevzat Aydoğdu, Zeki Aracı ve Görkem Kaytan’dan oluşan Milas Belediye Spor Briç Takımı 22-28 Mart tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan Türkiye finalinde Milas'ı temsil etmeye hak kazandı.

Milas Belediye Spor Briç Takımı oyuncuları Süleyman Koç ve Nevzat Aydoğdu üçüncülük kupası ile birlikte Milas Belediye ve Milas Belediye Spor Kulüp Başkanı Fevzi Topuz’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Topuz, Briç sporunun tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için Milas Belediyespor Kulübü olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Milas Belediyespor Briç Takımımızın Bodrum’da gerçekleşen Kış Dörtlü Takımlar Briç Şampiyonası Muğla Elemeleri’nde elde ettiği üçüncülük derecesi bizleri oldukça mutlu etti. Tüm takım oyuncularımızı kutluyor, Bursa’da yapılacak Türkiye finalinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.