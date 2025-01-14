Muğla'da Milas Belediyesi üreticilere destek olmak ve vatandaşların sağlıklı gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla ücretsiz olarak dağıtmak üzere portakal satın aldı.MUĞLA (İGFA) - Ürünleri elinde kalan portakal üreticisinin imdadına Milas Belediyesi yetişti.

Zor durumda kalan üreticiye destek olmak ve vatandaşın C vitamini ihtiyacını karşılamak için üreticinin elinde kalan yaklaşık 3 ton portakalı değerinde alan Milas Belediyesi ürünleri poşetleyerek Atapark Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdi.

Atapark Meydanı’nda bulunan vatandaşlara elleriyle ürünleri dağıtan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Önemli bir projenin hayata geçtiğini belirten vatandaşlar ise Milas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Yetiştirdiği ürünleri elinde kalan üreticilerimizden değerinde satın aldığımız portakalların vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişmesi ve C vitamini ihtiyacını karşılamak için ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Soğuk kış günlerinde hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de üreticimizin yüzünün gülmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızın hizmetimizden duyduğu memnuniyet bizleri oldukça mutlu etti. Milas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.