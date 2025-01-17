Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal hizmetler alanındaki önemli projelere bir yenisini daha ekledi. Başkan Aras, Yatağan’dan sonra Ortaca’da da 85 çocuk kapasiteli Emin Eller Gündüz Bakımevi’nin açılacağı müjdesini verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği projelerle il genelinde örnek çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştiren belediye, gündüz bakımevleri ile hem ebeveynlerin yaşam kalitesini artırmayı hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu bakımevleri, çocukların güvenli bir ortamda fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, aynı zamanda kadınların iş hayatına katılmasını da sağlayacak.

Başkan Aras’tan Yeni Gündüz Bakımevi Müjdesi

Başkan Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan gündüz bakımevleri projesi, il genelinde genişlemeye devam ediyor. Başkan Aras, Yatağan’da hizmete açılan bakımevlerinin ardından, Ortaca’da da Emin Eller Gündüz Bakımevi’nin yakında hizmete gireceği müjdesini paylaştı.

85 Çocuk Kapasiteli Olacak

Ortaca’nın Merkez Mahallesi’nde açılacak olan Emin Eller Gündüz Bakımevi, 5 sınıf ve 85 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Bakımevine 25-66 aylık çocuklar kabul edilecek. Eğitim ve bakım hizmetlerinin sunulacağı bakımevinde, 1 müdür, 5 grup sorumlusu öğretmen, 5 öğretmen, 1 hizmetli ve 1 aşçı görev alacak.

Ortaca Gündüz Bakımevi’ndeGüvenli Eğitim Ortamı Sağlanacak

Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, temel alışkanlıklar kazandırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor.Ortaca Gündüz Bakımevi’nin tüm üniteleri yönetmeliklere uygun olarak düzenleniyor. Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile işletmeye alınacak.