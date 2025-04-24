Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ortaca’da Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi açtı.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi il genelinde Kısa Mola Merkezleri ve Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola Merkezi’nin 8’incisini, Gündüz Bakımevi’nin ise 4’üncüsünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ortaca’da törenle açtı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan,CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan’ın ardından Ortaca ilçesinde de faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Dalaman ilçesinde de Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Menteşe, Fethiye ve Yatağan’ın ardından Ortaca’da Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Seydikemer’de de açılacak olan yeni Gündüz Bakımevi ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Ortaca Tüm Engelliler Derneği Başkanı Olgu Yaraş, “Bugün burada engelli aileleri adına atılan bu önemli adımı görmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa Mola Merkezi sadece bir hizmet merkezi değil ağır bir sorumluluk taşıyan aileler için bir nefes,çocuklarımız için sosyalleşme alanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a bu vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ortaca ilçemize Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehrin her köşesinde ayrım gözetmeden yatırımlarımıza devam ettiklerini söyledi. Başkan Aras, tek isteklerinin halkımıza verdiğimiz sözleri tutabilmek olduğunu kaydetti.