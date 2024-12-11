Muğla Ortaca Belediyesi, "Çocuklar Üşümesin Diye" projesi kapsamında 172 mont ve 100 ayakkabı dağıtarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Ortaca Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı "Çocuklar Üşümesin Diye" projesiyle, her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yürütülen bu anlamlı projeye büyük destek verildi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın liderliğinde yürütülen proje kapsamında, 172 kışlık mont ve 100 ayakkabı, öğretmenlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Proje, gençlerin sadece eğitim hayatlarına değil, aynı zamanda yaşam standartlarına da katkı sağlamayı hedefliyor.