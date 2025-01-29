Muğla Ortaca Belediyesi olarak, ilçemizin turizm potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Ortaca Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı, turizm sektörü paydaşlarımızın katılımıyla başarıyla sona erdi.MUĞLA (İGFA) - Ortaca Turizminin ve 2025 Sezonunun Değerlendirilmesi: Ortaca'nın 2024 yılı turizm verileri ışığında, ilçemizin turizmdeki mevcut yeri Türkiye ve Muğla ile kıyaslanarak 2025 yılı için hedefler ve beklentiler ele alındı.

Fuarlar ve 5-7 Şubat EMİTT Fuarı: Ortaca'nın turizm tanıtımı için katılım gösterilecek fuarlar hakkında bilgiler verildi, özellikle EMİTT Fuarı'nın önemi vurgulandı.

Festivaller ve Organizasyonlar: Ortaca’da düzenlenecek festivaller ve organizasyonların turizme katkısı tartışıldı, yeni etkinliklerin planlaması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortaca Turizm Amaçlı Tesislerin Yangın Güvenlik ve Tedbirleri: Turizm tesislerinde güvenlik önlemlerinin artırılması, özellikle yangın güvenliği tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Ortaca Turizm Kurulunun Kurulması: Ortaca'da turizmi daha verimli hale getirecek Ortaca Turizm Kurulu kurulması ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı ve bu kurulun işleyişi tartışıldı.

Toplantıya, turizmciler, otel sahipleri, restoran ve kafe işletmecileri, esnaf odası, ticaret odası ve TURSAB temsilcilerinin yanı sıra tekneci temsilcileri, STK’lar, taksi ve dolmuş temsilcileri de katıldı. Katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, Ortaca’nın turizmdeki geleceği için ortak bir yol haritası belirlendi.

Ortaca Turizm Komitesi'nin kurulması ile birlikte, ilçemizin turizm sektöründe daha güçlü bir konum elde etmesi adına hep birlikte daha verimli çalışacağımıza inanıyoruz.